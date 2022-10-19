Путин заявил о попытках Киева создать «бандитское подполье» в России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Украинские власти пытается создать «бандитское подполье» и засылает на российскую территорию «диверсионные группы», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Трансляцию вел РБК.

Глава государства вновь заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован украинскими спецслужбами, и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября — из-за подорвавшегося грузовика загорелись цистерны с топливом проезжавшего мимо поезда. Погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета. ФСБ и СК сочли это терактом, организованным украинскими спецслужбами. Под подозрением 12 человек, восемь из них задержаны — это граждане России, Украины, Армении и Грузии.

Спустя два дня Путин провел заседание Совбеза, на котором обвинил в произошедшем украинские спецслужбы. В тот же день начались удары российских сил по объектам инфраструктуры и военного управления Украины. С тех пор власти украинских регионов каждый день объявляют воздушную тревогу.

На заседании Совбеза 19 октября Путин также объявил о введении в российских регионах режимов разных уровней реагирования. В присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение, а в граничащих с Украиной регионах — уровень «среднего реагирования». В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности.

Главы регионов получают дополнительные полномочия, которые позволяют им, в свою очередь, вводить особые режимы на предприятиях, контролировать их работу, ограничивать движение транспорта и др. Меры не предусматривают дополнительные ограничения на выезд из страны, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.