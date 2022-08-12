Ракова рассказала о росте числа заявок в Кадровый центр депздрава Москвы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 62,52 (+0,81) Инвестиции, 11 авг, 15:53
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 60,62 (+0,17) Инвестиции, 11 авг, 15:53
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 08:52
Что будет с мировой экономикой в случае конфликта между США и Китаем Pro, 08:47
ЦБ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни Финансы, 08:45
Агент рассказал, что в «Аталанте» Миранчука называли топ-игроком Спорт, 08:42
Быстрая доставка съедает прибыль. Стоит ли от нее отказаться Pro, 08:37
Шойгу поздравил ВВС России со 110-летием Политика, 08:30
Ракова рассказала о росте числа заявок в Кадровый центр депздрава Москвы Город, 08:30
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 08:26
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Tchibo продала российский бизнес Бизнес, 08:17
Лидерская гонка «Спартака» и ЦСКА и тренерский скандал. Интриги тура РПЛ Спорт, 08:00
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 07:58
Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung Бизнес, 07:52
В России завершились испытания модернизированной пушки 2С25 Политика, 07:32
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
Город ,  
0 

Ракова рассказала о росте числа заявок в Кадровый центр депздрава Москвы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Количество желающих пройти первичную специализированную аккредитацию в Кадровом центре департамента здравоохранения столицы по сравнению с 2021 годом значительно выросло, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Так, если за весь прошлый год к оценке было допущено чуть более 2,3 тыс. ординаторов, то за два месяца 2022-го число заявок на прохождение оценочной процедуры уже достигло 3,5 тыс.

По словам Раковой, на сегодняшний день прием заявок на прохождение первичной специализированной аккредитации идет по 44 специальностям, при этом возможности Кадрового центра позволяют пройти процедуру по 88.

«Первичная специализированная аккредитация — это первый шаг к самостоятельной врачебной деятельности. Объективность и строгость этой оценки во многом определяет не только дальнейшую профессиональную карьеру врача в выбранной области медицины. Это еще и важное условие для обеспечения качества медицинской помощи. Возможности Кадрового центра позволяют будущему врачу продемонстрировать все свои знания и навыки, причем сделать это относительно быстро и под объективным контролем», — добавила вице-мэр.

Ракова рассказала о масштабной программе обучения для врачей-онкологов
Общество
Анастасия Ракова

Кадровый центр столичного депздрава располагает 31 симуляционной станцией, каждая из которых оснащена специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. Парк высокотехнологичного оборудования, на котором проводится оценка и обучение, включает более 1100 симуляторов, тренажеров, изделий медицинской техники и сопутствующего оборудования.

По словам заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Елены Ефремовой, проведение профессиональной оценки навыков, знаний и компетенций врачей — одно из направления работы уникального центра, открытого в мае прошлого года.

«Первичная специализированная аккредитация — своего рода допуск к самостоятельной работе по специальности для выпускника ординатуры или врача, прошедшего переподготовку. Очень важно обеспечить профессиональную объективность такой оценки. Если врач или ординатор хорошо подготовлен, имеет соответствующие навыки — оценка при прохождении первичной специализированной аккредитации это подтвердит. Технические и организационные возможности Кадрового центра сегодня позволяют проводить первичную специализированную аккредитацию по 88 направлениям. При этом только с начала этого года более 1000 человек уже успешно прошли оценку», — рассказала Елена Ефремова, заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Статьи
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
Фото: Davis / Express / Getty Images Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог
Статьи
Pro
Какие 5 ошибок снижают продажи на сайте
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи

Независимая процедура оценки включает в себя компьютерное тестирование, а также оценку практических навыков и умений в симулированных условиях и решение ситуационных задач. Все симуляционные станции Кадрового центра переоснащаются в зависимости от количества желающих пройти аккредитацию по той или иной специальности. Каждому соискателю присваивается свой уникальный ID, поэтому его личные данные нигде не фигурируют. Благодаря этому обеспечивается непредвзятость получаемых оценок.

В состав экспертных подкомиссий первичной специализированной аккредитации входят главные внештатные специалисты, врачи московских и федеральных медицинских организаций, преподаватели вузов.

Перед прохождением профессиональной оценки Кадровый центр предоставляет возможность пройти бесплатный репетиционный экзамен. Он помогает выпускникам ординатуры и тем, кто завершил профессиональную переподготовку, познакомиться с площадкой и симуляционным оборудованием, которое будет задействовано на практическом этапе оценки.

Теги
Департамент здравоохранения Анастасия Ракова подготовка кадров Врачи Москва
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter