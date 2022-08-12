Ракова рассказала о росте числа заявок в Кадровый центр депздрава Москвы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Количество желающих пройти первичную специализированную аккредитацию в Кадровом центре департамента здравоохранения столицы по сравнению с 2021 годом значительно выросло, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Так, если за весь прошлый год к оценке было допущено чуть более 2,3 тыс. ординаторов, то за два месяца 2022-го число заявок на прохождение оценочной процедуры уже достигло 3,5 тыс.

По словам Раковой, на сегодняшний день прием заявок на прохождение первичной специализированной аккредитации идет по 44 специальностям, при этом возможности Кадрового центра позволяют пройти процедуру по 88.

«Первичная специализированная аккредитация — это первый шаг к самостоятельной врачебной деятельности. Объективность и строгость этой оценки во многом определяет не только дальнейшую профессиональную карьеру врача в выбранной области медицины. Это еще и важное условие для обеспечения качества медицинской помощи. Возможности Кадрового центра позволяют будущему врачу продемонстрировать все свои знания и навыки, причем сделать это относительно быстро и под объективным контролем», — добавила вице-мэр.

Кадровый центр столичного депздрава располагает 31 симуляционной станцией, каждая из которых оснащена специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. Парк высокотехнологичного оборудования, на котором проводится оценка и обучение, включает более 1100 симуляторов, тренажеров, изделий медицинской техники и сопутствующего оборудования.

По словам заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Елены Ефремовой, проведение профессиональной оценки навыков, знаний и компетенций врачей — одно из направления работы уникального центра, открытого в мае прошлого года.

«Первичная специализированная аккредитация — своего рода допуск к самостоятельной работе по специальности для выпускника ординатуры или врача, прошедшего переподготовку. Очень важно обеспечить профессиональную объективность такой оценки. Если врач или ординатор хорошо подготовлен, имеет соответствующие навыки — оценка при прохождении первичной специализированной аккредитации это подтвердит. Технические и организационные возможности Кадрового центра сегодня позволяют проводить первичную специализированную аккредитацию по 88 направлениям. При этом только с начала этого года более 1000 человек уже успешно прошли оценку», — рассказала Елена Ефремова, заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы.

Читайте на РБК Pro Pro Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Инструкции Pro Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Статьи Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Статьи Pro Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно Статьи Pro Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Статьи Pro Какие 5 ошибок снижают продажи на сайте Какие 5 ошибок снижают продажи на сайте Статьи Pro «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании Статьи

Независимая процедура оценки включает в себя компьютерное тестирование, а также оценку практических навыков и умений в симулированных условиях и решение ситуационных задач. Все симуляционные станции Кадрового центра переоснащаются в зависимости от количества желающих пройти аккредитацию по той или иной специальности. Каждому соискателю присваивается свой уникальный ID, поэтому его личные данные нигде не фигурируют. Благодаря этому обеспечивается непредвзятость получаемых оценок.

В состав экспертных подкомиссий первичной специализированной аккредитации входят главные внештатные специалисты, врачи московских и федеральных медицинских организаций, преподаватели вузов.

Перед прохождением профессиональной оценки Кадровый центр предоставляет возможность пройти бесплатный репетиционный экзамен. Он помогает выпускникам ординатуры и тем, кто завершил профессиональную переподготовку, познакомиться с площадкой и симуляционным оборудованием, которое будет задействовано на практическом этапе оценки.