Блинкен объяснил заинтересованность США в мировом лидерстве

Госсекретарь Блинкен счел, что мир не может остаться без руководства США

Мир не может организовать сам себя, руководство США в нем позволяет отразить ценности Вашингтона, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с бывшей главой Госдепартамента, директором Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета Кондолизой Райс. Трансляцию вел Госдеп.

По словам Блинкена, борьба за лидирующую позицию в мире — это соревнование за то, какой порядок будет после «холодной войны», чьи ценности будут отражены. Он подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы играть ведущую роль в процессе организации мира

«У нас простой выбор — мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше, — никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие», — пояснил Блинкен.

Он считает «антилиберальным» порядок, которого хочет Китай, при этом признав, что порядок, к которому стремится США, также не идеален, но более либерален.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что военная операция, которую Россия проводит на Украине, призвана помешать «безоглядному курсу» на полное доминирование США вместе с союзниками в мире.

Президент Владимир Путин неоднократно высказывался о необходимости отказаться от однополярного мира. По его словам, лежащая в основе этой модели «либеральная, глобалистская идеология» «приобретает черты тоталитаризма» и сдерживает свободное историческое созидание. «Модель тотального доминирования золотого миллиарда», по словам Путина, несправедлива, она делит народы «на первый и второй сорт», а потому «является расистской и неоколониальной по сути своей».

Блинкен в январе говорил, что Путин стремится вернуть влияние над постсоветским пространством. Но, по мнению госсекретаря, мир времен сфер влияния «был рецептом нестабильности, рецептом конфликта, рецептом, который привел к мировым войнам. «Мы не вернемся к этому», — сказал тогда Блинкен.