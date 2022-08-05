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Лавров назвал бесперспективными попытки США доминировать в мире

По мнению министра, Вашингтон взял курс на подавление самостоятельности других государств, однако Москва считает, что будущее — за «суверенными государствами», отмечал президент Путин

Политика США по доминированию во всех точках земного шара и подавлению самостоятельности других стран не имеет перспектив, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И во время министерских мероприятий АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

По словам министра, США «стараются утвердить свое доминирование» по всему миру и демонстрируют «вседозволенность».

«С каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Он указал, что примерами такого подхода и нарушений собственных принципов являются как действия США на Украине, где Вашингтон игнорировал «расистскую политику» и взращивал «угрозу» Москве, так и визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на протесты Китая.

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Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что в мире началась новый период истории, поскольку идет слом однополярной системы, которую бы «западные и так называемые наднациональные элиты» хотели бы сохранить. Однако в этом новом периоде развитие будут обеспечивать «подлинно суверенные государства», говорил глава государства.

В прошлом году президент США Джо Байден указывал, что Россия и Китай «ставят на автократию», а поэтому «демократия должна встать и показать, что у нас получается». Кроме того, он отмечал, что Соединенные Штаты должны быть лидером свободного мира, потому что никто в мире больше не может играть такую роль. Американский лидер также утверждал, что американские войска «вели битву» за демократию «на полях сражений по всему миру», поскольку демократия «находится в опасности» и идет ее борьба с авторитаризмом.

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