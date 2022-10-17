В Ейске ввели режим ЧС на месте крушения истребителя в жилом районе

После крушения российского военного истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска на месте происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор краснодарского края Венианмин Кондратьев.

Введение такого режима предусматривает, в том числе ограничение доступа на территорию его действия и эвакуацию граждан.

Самолет разбился вечером, упав возле девятиэтажного дома. После крушения начался пожар, который перекинулся на близлежащий жилой дом. В МЧС рассказали, что к 23:00 повреждения получили 72 квартиры. Погибли четыре человека, шесть числятся пропавшими без вести, пострадали 25 человек, среди них трое детей 8-10 лет.

В Минобороны объяснили произошедшее пожаром в одном из двигателей, который начался при наборе высоты после взлета. Истребитель-бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты успели катапультироваться.

Пожар в доме, начавшийся после падения самолета, к 20:58 заканчивали тушить, после этого можно будет оценить масштабы повреждений, писал Кондратьев. Пострадавших будут развозить по пунктам временного размещения, сейчас уточняются последние детали, ведется сверка списков, говорил глава Ейского района Роман Бублик.

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Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего, однако не назвал статью. Проверку причин и обстоятельств инцидента проведут военные прокуроры.