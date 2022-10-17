Власти сообщили о 4 погибших и 6 пропавших при крушении Су-34 в Ейске

Число пострадавших увеличилось до 25 человек, их пообещали вскоре доставить в пункты временного размещения. Тушение пожара заканчивается, после этого будет оценен масштаб разрушений, сообщил губернатор края Кондратьев

Фото: Феликс Папикян / РИА Новости

Четыре человека погибли, еще шесть числятся пропавшими без вести после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска (Краснодарский край), сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось о трех погибших.

Число пострадавших выросло к 21:15 мск до 25 человек, сообщили в региональном оперштабе. Пожар в доме, начавшийся после падения самолета, локализован, его уже заканчивают тушить, после этого можно будет оценить масштабы повреждений, написал краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

Пострадавших будут развозить по пунктам временного размещения, сейчас уточняются последние детали, ведется сверка списков, рассказал глава Ейского района Роман Бублик.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился вечером 17 октября около 18:00 в одном из жилых кварталов Ейска. Самолет потерпел крушение близ девятиэтажного многоквартирного дома и торгового центра. В Минобороны объяснили произошедшее пожаром в одном из двигателей, который начался при наборе высоты после взлета. Истребитель-бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет.

Из-за падения самолета разлилось топливо, оно загорелось, пожар распространился по 17 квартирам на пяти этажах здания. Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего, однако не назвал статью. Проверку причин и обстоятельств инцидента проведут военные прокуроры, на место выехал замглавы военной прокуратуры ЮВО.

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