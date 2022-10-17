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Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в мобилизации Политика, 15:45
Военная операция на Украине ,  
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Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в мобилизации

Андрей Ищенко
Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Военный комиссариат Приморского края отказал арестованному экс-кандидату в губернаторы региона Андрею Ищенко в просьбе мобилизовать его для участия в спецоперации на Украине. Об этом «РИА Новости» сообщила его адвокат Виктория Виноградова.

Ищенко направил запрос на имя военного комиссара края Николая Тригубко после объявления частичной мобилизации. Политик просил призвать его из запаса, однако 14 октября получил отказ, сообщила адвокат.

«Было отклонено с формулировкой <…> «на военный комиссариат законом не возложено полномочий по принятию решений о призыве на военную службу по мобилизации граждан, подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — сказала она.

Сейчас Ищенко находится в СИЗО. Его арестовали в начале апреля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Следствие полагает, что Ищенко во время строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке в период с 2016 по 2021 год обманом похитил деньги у 187 дольщиков на сумму более 105 млн руб. Политику может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб.

О просьбе Ищенко к военному комиссару стало известно 4 октября. Он утверждал, что «принесет больше пользы стране, защищая ее с оружием в руках», передавала его слова Виноградова.

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Ищенко имеет воинское звание лейтенанта. Его военно-учетная специальность — командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей.

В выборах губернатора Приморского края Ищенко участвовал в 2018 году. Он был кандидатом от партии КПРФ и вышел во второй тур вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушении законодательства, и избирком признал результаты голосования недействительными. На повторных выборах победил врио главы региона Олег Кожемяко.

Теги
Приморский край частичная мобилизация отказ
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