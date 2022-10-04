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Арестованный экс-кандидат в губернаторы Приморья попросил о мобилизации

Бывший кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко направил заявление военному комиссару края Николаю Тригубко с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции. Об этом «Коммерсанту» сообщила его адвокат Виктория Виноградова.

«Ищенко считает, что в сложившейся ситуации он принесет больше пользы стране, защищая ее с оружием в руках», — сказала Виноградова.

По ее словам, заявление направлено почтой из СИЗО-1 Владивостока и ответ пока не последовал.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тыс. человек, или около 1% от всего мобилизационного резерва. Военный комиссар Приморского края ранее заявлял, что в регионе планируется мобилизовать 7,7 тыс. человек.


Суд арестовал экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко
Общество
Андрей Ищенко

В 2018 году Ищенко участвовал в выборах губернатора Приморья от партии КПРФ. Он вышел во второй тур вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко, они обвиняли друг друга в нарушении законодательства. В итоге избирком признал выборы недействительными, а позднее прошло повторное голосование, на котором победил врио главы региона Олег Кожемяко.

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Ищенко арестовали в начале апреля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

Речь идет о строительстве многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке в период с 2016 по 2021 год. По данным следствия, Ищенко обманом похитил деньги у 187 дольщиков на сумму более 105 млн руб.

Ищенко имеет воинское звание лейтенанта, его военно-учетная специальность — командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей.

Теги
Приморье частичная мобилизация арест КПРФ
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