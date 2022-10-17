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АТОР сообщила о падении цен на билеты в Турцию и Армению в семь и 30 раз

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Стоимость билетов на рейсы в Турцию и Армению из России упала в семь и 30 раз соответственно по сравнению с концом сентября, подсчитали специалисты Ассоциации туроператоров (АТОР), изучив цены на сайтах агрегаторов цен.

Тарифы сравнивали для вылетов на две даты — 26 сентября и 26 октября.

26 сентября самые дешевые билеты из Москвы в Ереван стоили 380 тыс. руб. в одну сторону на пассажира. Спустя месяц их можно купить за 13 тыс. руб. А 12 тыс. руб. стоит билет на рейс в столицу Армении со стыковкой в Сочи. Перелет с багажом обойдется примерно в 15 тыс. руб. Таким образом, билеты подешевели примерно в 30 раз, отметили в АТОР.

В конце сентября прямых рейсов из России в Стамбул не было. Поездка стыковочным рейсом могла обойтись одному лицу минимум в 178,5 тыс. руб. Сейчас билеты из Москвы или Санкт-Петербурга в Стамбул со стыковкой и вылетом 26 октября стоят от 20 тыс. руб. без багажа. Желающим полететь с багажом прямым рейсом из Санкт-Петербурга придется заплатить от 26 тыс. руб., а из Москвы — минимум 27,6 тыс. руб. То есть цены упали примерно в семь раз.

Стоимость перелета прямым рейсом в Ташкент упала до 18,6 тыс. руб. и 24,5 тыс. руб. (без багажа и с ним). В конце сентября билеты в Узбекистан стоили 322 тыс. руб. на человека в одну сторону.

Желающим улететь в Тбилиси с одной пересадкой (прямых рейсов между Россией и Грузией нет) и багажом предлагают сделать это за 22,4 тыс. руб. В конце сентября их можно было приобрести не меньше, чем за 179 тыс. руб., да еще с двумя пересадками.

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Билеты из Москвы в Алма-Ату в конце октября можно купить за 19,6 тыс. руб. на человека, багаж в тариф не включен. С багажом потребуется заплатить 22,2 тыс.  руб. В конце сентября самый бюджетный перелет с двумя стыковками обошелся бы в 64 тыс. руб. (билетов на прямые рейсы и рейсы с одной стыковкой не было).

В день объявления частичной мобилизации на сайтах агрегаторов почти не осталось билетов на рейсы в соседние безвизовые страны. Они почти закончились через несколько часов после выступления Владимира Путина, оставшиеся предлагали по высоким ценам. К началу октября спрос упал на 48%, число возвратов билетов на зарубежные направления выросло на 125% по сравнению с двумя неделями до начала частичной мобилизации.

Теги
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