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Синоптик пообещал москвичам солнечную погоду до конца недели

В пятницу и субботу, 7-8 октября, в столице ожидается теплая солнечная погода, «настоящая золотая осень», рассказал ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг еще облачно, но с частыми прояснениями, солнышко будет, а осадков не будет. В пятницу и субботу погода ожидается приятная совершенно — переменная облачность, много солнца, без осадков, температура плюс 13-15 градусов, в Новой Москве — до плюс 16 градусов», — сказал он.

По словам синоптика, в воскресенье, 9 октября, в городе снова будет облачно, а с 10 октября начнется похолодание (до плюс 8-13 градусов), пойдут дожди.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в центральных областях России 6-7 октября станет менее дождливо, однако температура будет невысокой — плюс 8-13 градусов. На северо-западе европейской части страны в эти дни ожидаются дожди, но уже к 8 октября существенных осадков не предвидится. Ожидается, что температура будет от плюс 10 до 15 градусов. В южных регионах погода будет ветреной, в горах Северного Кавказа также будут сильные дожди, температура будет варьировать в интервале от плюс 18 до 23 градусов.

Теги
Роман Вильфанд Москва Погода
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