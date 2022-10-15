МВФ увидел негативное влияние укрепления доллара почти на все страны мира

Доллар достиг максимального значения с 2000 года, укрепившись на 22% по отношению к иене, на 13% по отношению к евро и на 6% по отношению к валютам развивающихся рынков с начала этого года, что имеет значительные макроэкономические последствия почти для всех стран, поскольку доллар чаще других валют используется в международной торговле, заявили в Международном валютном фонде.

В то время как доля США в мировом товарном экспорте сократилась с 12% до 8% с 2000 года, доля доллара в мировом экспорте составляет около 40%, отметили в МВФ. Для многих стран это усложнило борьбу с растущей инфляцией. Некоторые государства используют валютные вливания — по данным фонда, за первые семь месяцев года совокупные валютные резервы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран сократились более чем на 6%. Однако, подчеркивают в МВФ, эта мера помогает лишь на время.

Укрепление доллара связано с энергетическим кризисом, возникшим на фоне санкций в отношении поставок российских энергоносителей и импорта ряда товаров из России, считают в МВФ.

Глава JPMorgan Джейми Даймон 11 октября предупреждал, что в США и во всем мире через шесть — девять месяцев может начаться рецессия. По его мнению, экономика Европы уже находится в этом состоянии. Также о риске глобальной рецессии говорили президент Всемирного банка Дэвид Мелпасс и управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, отметив, что инфляция останется постоянной проблемой.

В сентябре международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,9%. По прогнозу Fitch, до конца текущего года в рецессию вступят еврозона и Великобритания, а в середине 2023 года умеренный спад экономики начнется в США. Рост ВВП в еврозоне и Штатах в годовом выражении будет близок к 0% в 2023 году.