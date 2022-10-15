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Конфликт Армении и Азербайджана ,  

Медведев связал слова Макрона о Кавказе с ущербным восприятием реальности

Медведев: слова Макрона о роли России на Кавказе объяснимы ущербным восприятием реальности

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия использует конфликт Армении и Азербайджана, чтобы дестабилизировать ситуацию на Кавказе, объясняется «ущербным атлантическим восприятием действительности». Такое мнение высказал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

«Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны. Но, добавлю, вполне объяснимое с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности», — написал Медведев.

Ранее, 12 октября, Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия вмешалась в карабахский конфликт, «играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению». «Это дестабилизационный маневр России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок для всех нас, чтобы ослабить и разделить нас», — сказал президент Франции.

Президент России Владимир Путин ответил французскому коллеге, что Россия всегда «искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты». Слова Макрона, по мнению Путина, говорят о непонимании хода конфликта. Глава государства счел заявления французского президента «некорректными и неприемлемыми» и допустил, что обсудит с ним этот вопрос.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также назвала заявления Макрона неприемлемыми и заявила, что они не соответствуют действительности. Франция не заинтересована в установлении мира на Кавказе и пытается «вбить клин» в отношения России с Азербайджаном и Арменией, считает дипломат. Захарова также напомнила, что в 2020 году обе страны договорились о прекращении огня при содействии Москвы.

В сентябре между Арменией и Азербайджаном вновь произошло обострение. По данным обеих сторон, в столкновениях погибли 207 армян и 77 азербайджанцев. После этого активизировались переговоры по урегулированию. В октябре состоялась трехстороння встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна. В Анкаре заявили, что Баку и Ереван смогли договориться по принципиальным положениям мирного договора.

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