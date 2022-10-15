Глава Севастополя объяснил работу ПВО тренировкой

Глава Севастополя Развожаев: ПВО в Казачьей бухте работает в рамках тренировки

Михаил Развожаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Севастополе в районе Казачьей бухты проходит тренировочная работа систем противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал Развожаев.

В прошлый раз о работе в Севастополе системы ПВО Развожаев сообщал 30 августа. Тогда в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе обнаружили беспилотник, который был сбит ПВО.

С конца июля в Севастополе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. 13 октября власти города продлили его еще на 15 суток — до 28 октября.