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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с августа выявили менее 20 тыс. случаев COVID за сутки

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

За прошедшие сутки в России зафиксировали 18 819 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Впервые за два месяца выявили менее 20 тыс. заражений — 9 августа сообщалось о 16 325 заболевших.

В больницы с COVID-19 попали чуть больше 1 тыс. человек, что на 53,2% меньше, чем накануне. В то же время выздоровели 28,7 тыс. пациентов. Умерли 102 человека.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Санкт-Петербурге — 1305. В Москве заразились 1266 человек, следом идет Свердловская область (886).

Уровень заболеваемости в России начал снижаться после пиковых значений в сентябре — тогда за сутки фиксировали более 50 тыс. новых случаев заражений коронавирусом.

За все время пандемии в России выявили более 21,2 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались, по данным оперштаба, более 388 тыс. человек. Росстат, который учитывает в своей статистике и те случаи, когда COVID-19 был основной причиной смерти, и те, когда он был диагностирован на момент смерти, сообщал более чем о 800 тыс. умерших с коронавирусом за время пандемии (данные к июню 2022 года). В начале октября ведомство решило прекратить публиковать данные о смертности, объяснив это «очевидным снижением числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19».

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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