В Екатеринбурге загорелся ангар на площади 4 тыс. кв. м

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В Екатеринбурге горит ангар, площадь возгорания — 4 тыс. м, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным спасателей, горит ангар на улице Аппаратной в Орджоникидзевском районе города, номер дома в ведомстве не уточнили.

О пожаре стало известно около 16:30 по местному времени (14:30 мск). Сначала площадь возгорания составляла 100 кв. м. К 15:30 мск она выросла до 800 кв. м. Спустя еще час — увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Под воздействием пламени у здания обрушилась кровля.

В сообщении говорится, что всю площадь пожара условно разделили на четыре участка, огонь тушат четыре звена газодымозащитной службы. Также в ликвидации бедствия задействовали беспилотник, он летает над местом пожара и разведывает обстановку. Огонь тушат 87 человек и 24 единицы техники, включая пожарный поезд. Тушение осложняет сильное задымление и большое количество горючих материалов внутри здания.

На место выехали специалисты Роспотребнадзора. Они проверят качество воздуха в окрестностях ЧП.

Причина возгорания пока неизвестна.