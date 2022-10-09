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Два человека погибли в результате пожара в строительной бытовке в Москве
Пожар произошел в строительной бытовке на улице Родниковой на западе Москвы, в результате погибли два человека. Об этом говорится на сайте столичного МЧС.
Информация о пожаре поступила 8 октября в 22:25. Возгорание произошло в бытовке на территории стройки на площади 18 кв. метров по адресу ул. Родниковая, дом 5А. Пожар ликвидирован в 22:39.
«К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении.
В начале октября пожар произошел в хостеле на севере Москвы по ул. Ярославская 10к5. Площадь пожара 15 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.