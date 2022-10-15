Власти сообщили о двух воздушных взрывах и работе ПВО в Новой Каховке

Власти вновь сообщили о взрывах и работе ПВО в Новой Каховке

В Новой Каховке в Херсонской области произошли два воздушных взрыва, работает система ПВО, сообщила военно-гражданская администрация города в своем телеграм-канале.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая... Работает ПВО: 2 воздушных взрыва», — говорится в сообщении.

Городские власти регулярно сообщают о взрывах и работе ПВО. Только накануне сирена воздушной тревоги включалась более пяти раз, произошли пять воздушных взрывов, работала система ПВО.

13 октября глава области Владимир Сальдо записал видеообращение, в котором попросил руководство России помочь с выездом жителей в другие регионы России из-за ракетных ударов. По его словам, после присоединения к региона России Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие города ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. При этом его заместитель Кирилл Стремоусов исключил массовую эвакуацию.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин после этого выразил готовность властей содействовать размещению жителей Херсонской области в других субъектах России.