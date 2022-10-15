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«РИА Новости» сообщило о применении на Украине комплексов «Пенициллин»

«РИА Новости» узнало о применении на Украине разведкомплексов «Пенициллин»

Российские силы применили на Украине комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», которые подтвердили свою эффективность в борьбе с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — рассказал собеседник агентства.

Комплекс предназначен для поиска позиций реактивных и ствольных артиллерийских комплексов, зенитных и тактических ракет противника. «Пенициллин» регистрирует тепловые и акустические сигнатуры и наносит координаты позиций артиллерии на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

«Пенициллин» разработан входящим в «Росэлектронику» предприятием НИИ «Вектор». Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Первая партия «Пенициллинов» поступила на вооружение в конце 2020 года.

Американский журнал The National Interest в конце 2018 года отмечал, что, в отличие от конкурентов, «Пенициллин» работает на новом принципе температурного и звукового поиска. Его трудно обнаружить, поскольку для поиска целей он не использует радиолокационное излучение.

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