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National Interest предупредил артиллеристов США о «Пенициллине» из России
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National Interest предупредил артиллеристов США о «Пенициллине» из России
Политика, 09:53
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National Interest предупредил артиллеристов США о «Пенициллине» из России

Российская армия скоро получит на вооружение новый комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 («Пенициллин»), который представила корпорация «Ростех», пишет американское аналитической издание The National Interest.

В материале, первая же ссылка из которого ведет на перепечатку изданием «Рамблер» статьи из «Российской газеты» от 24 сентября 2018 года, приводятся собранные из открытых источников и заявлений «Ростеха» характеристики нового комплекса.

Отмечается, что, в отличие от радиоэлектронных комплексов контрбатарейной борьбы, которые вычисляют место выстрела по траектории мины или снаряда, «Пенициллин» не пользуется излучателями, поэтому его трудно обнаружить. А сам комплекс автоматически за несколько секунд с помощью микрофонов и теплодатчиков обнаруживает место выстрела или пуска ракет в радиусе 25 км​.

«Предстоит выяснить, станет ли «Пенициллин» действительно революционной заменой существующих систем или лишь дополнением к традиционной радарной технологии», — резюмирует издание.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: артиллерия , армия США , «Ростех»
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