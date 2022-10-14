В Белоруссии ограничили цены на баяны и балалайки

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правительство Белоруссии определило перечень товаров для государственных учреждений культуры и образовательных организаций, отпускные цены на которые надлежит ограничить, в список вошли музыкальные инструменты, в том числе пианино, балалайка, домра, баян, гармонь, гитара и цимбалы. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

В постановлении сказано, что отпускные цены на эти товары теперь будут формироваться, исходя из двух факторов:

экономически обоснованные затраты.

предельный норматив рентабельности, но не более 10%.

Предельный норматив рентабельности — показатель, отражающий сумму прибыли, которая подлежит включению в отпускную цену производителя. Он представляет собой отношение прибыли к затратам, выраженное в процентах.

Право определять цены оставили за поставщиками.

В начале октября правительство Белоруссии ввело мораторий на повышение цен по поручению президента страны Александра Лукашенко. Глава государства объяснил это тем, что цены на внутреннем рынке стали запредельными и «уперлись в потолок». Решению предшествовал резкий рост инфляции в стране.

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По данным белорусского Нацбанка, в декабре прошлого года инфляция держалась на уровне 9%, а к июлю нынешнего превысила 17%. В то же время ВВП Белоруссии в январе—июле снизился на 5,2%, подсчитал Белстат. Ранее правительство прогнозировало рост экономики по итогам текущего года на 2,9%, по инерционному плану — на 1%.

После введения моратория в стране начали возбуждать уголовные дела о необоснованном повышении цен.