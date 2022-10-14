Трамп раскритиковал спецкомитет Конгресса США, вызвавший его на допрос

Конгресс США вызвал Дональда Трампа на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике решение специального комитета палаты представителей Конгресса США, который обязал его передать документы и ответить на вопросы законодателей в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Почему они (члены Конгресса) ждали до самого конца, до последних мгновений своего последнего заседания? Потому, что этот комитет потерпел полный крах и призван был служить лишь дальнейшему расколу нашей страны, у которой, между прочим, и так дела идут очень плохо», — написал Трамп.

Трамп обвинил палату представителей в том, что они нарочно не стали расследовать «масштабные махинации с голосами избирателей на президентских выборах 2020 года». Тогда на выборах победил действующий президент от Демократической партии Джо Байден. Партия Байдена также имеет большинство в Конгрессе. Трамп не признал поражение и пытался оспорить итоги выборов в судебном порядке. Однако Верховный суд США отклонил иск бывшего президента о пересмотре итогов голосования.

Тогда, 6 января 2021 года, сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США, где проходило заседание по утверждению результатов президентских выборов. Они прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание. Протестующих удалось выгнать из здания спустя несколько часов. В ходе столкновений погибли пять человек. Впоследствии участники беспорядков получили реальные сроки.

Накануне спецкомитет, проводящий расследование штурма Капитолия, проголосовал за то, чтобы обязать Трампа передать документы и ответить на вопросы относительно указанных событий. Резолюция была поддержана единогласно. Председатель комитета Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи) должен направить Трампу повестку. Трамп должен будет отвечать на вопросы парламентариев под присягой.