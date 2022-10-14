Новак ответил на предложение главы ЕК отправить счета европейцев в Россию

Вице-премьер России Александр Новак посоветовал главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен послать увеличившиеся счета за газ электроэнергию политикам, выступавшим за отказ от российских энергоресурсов. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Так он прокомментировал предложение главы Еврокомиссии отправлять растущие счета за газ и свет в Россию.

По словам Новака, такие заявления «вызывают только серьезное удивление». «Первопричиной» дефицита энергоресурсов и роста цен как на электроэнергию, так и на газ он назвал «односторонние решения, которые приняли европейские политики по указке, скорее всего, своих заокеанских партнеров».

«Поэтому госпоже Урсуле фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов», — сказал вице-премьер.

Новак напомнил о поговорке: «сколько зеркало не протирай, а от этого краше не станешь».

В середине сентября французский евродепутат Манон Обри выступила с критикой чиновников за рост цен. Она показала счета за электроэнергию французских граждан. Фон дер Ляйен ей ответила: «Отправьте эти счета за электроэнергию в Москву, они — источник наших проблем».