Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 13 окт, 16:12
США выступили против сокращения Эр-Риядом добычи нефти из-за санкций Политика, 01:41
Рогов сообщил о попавших в ловушку иностранных наемниках Политика, 01:36
Новак ответил на предложение главы ЕК отправить счета европейцев в Россию Политика, 01:24
МЮ на последних секундах вырвал победу над аутсайдером Лиги Европы Спорт, 01:03
Сербия на две недели отложила отопительный сезон Экономика, 01:02
В Армении показали видео с грузом из взорванного на Крымском мосту авто Политика, 00:25
На возможных новых нитках «Турецкого потока» установят российские турбины Экономика, 00:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дерби «Спартак» — ЦСКА и «Локомотив» без тренера. Интриги тура РПЛ Спорт, 00:15
Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции. Нужен ли он Европе Бизнес, 00:00
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 13 окт, 23:55
Медведев назвал паранойей слова Борреля о «российском ядерном ударе» Политика, 13 окт, 23:45
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 13 окт, 23:23
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 13 окт, 22:55
Кадыров назначил сына Чайки своим советником Политика, 13 окт, 22:52
Война санкций ,  

Новак ответил на предложение главы ЕК отправить счета европейцев в Россию

Новак ответил на предложение фон дер Ляйен отправить счета европейцев в Россию

Вице-премьер России Александр Новак посоветовал главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен послать увеличившиеся счета за газ электроэнергию политикам, выступавшим за отказ от российских энергоресурсов. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Так он прокомментировал предложение главы Еврокомиссии отправлять растущие счета за газ и свет в Россию.

По словам Новака, такие заявления «вызывают только серьезное удивление». «Первопричиной» дефицита энергоресурсов и роста цен как на электроэнергию, так и на газ он назвал «односторонние решения, которые приняли европейские политики по указке, скорее всего, своих заокеанских партнеров».

«Поэтому госпоже Урсуле фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов», — сказал вице-премьер.

Новак напомнил о поговорке: «сколько зеркало не протирай, а от этого краше не станешь».

В середине сентября французский евродепутат Манон Обри выступила с критикой чиновников за рост цен. Она показала счета за электроэнергию французских граждан. Фон дер Ляйен ей ответила: «Отправьте эти счета за электроэнергию в Москву, они — источник наших проблем».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему руководителям сейчас тяжелее всех
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как уйти от санкций через Турцию. Основные вопросы о релокации бизнеса
Инструкции
Pro
Почему уволенным специалистам стоит приглядеться к агросектору
Статьи
Pro
Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия
Инструкции
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Фото: Mariana Bazo / Reuters В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит
Статьи
Pro x The Economist
Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist
Статьи
Pro
Ищем хаус-мастера: как назвать должность, чтобы не пришлось платить штраф
Инструкции
Теги
Александр Новак Урсула фон дер Ляйен цены на газ
Материалы по теме
Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции. Нужен ли он Европе
Бизнес
Меркель ответила на критику Шольца по газовым контрактам с Россией
Политика
Кремль оценил слова Зеленского об ударе России по газовой инфраструктуре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter