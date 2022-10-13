Лукашенко увидел крах Запада как гаранта стабильности после развала СССР

Коллективный Запад не смог обеспечить стабильность в мире после развала СССР, эту роль на себя должны взять страны азиатских объединений, считает Лукашенко. «Настало время Азии, и очень важно это время не упустить», — заявил он

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Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире после распада СССР в 1991 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Трансляцию вел РБК.

В частности, белорусский лидер счел, что западные страны, предлагая свое содействие в урегулировании ситуации на Украине, только «подливают масла в огонь», что угрожает началом третьей мировой войны, «в которой победителей не будет».

«Расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способно заложить мощный фундамент как для успешного развития евразийского пространства, так и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях. Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается», — подчеркнул Лукашенко.

Свое выступление президент Белоруссии завершил словами: «Настало время Азии, и очень важно это время не упустить».

Ранее на саммите выступал российский президент Владимир Путин, который заявил, что Азия, где «крепнут новые центры силы», играет заметную роль в переходе к многополярному миру. По его словам, Россия выступает за создание системы равной и неделимой безопасности, основанной на принципах международного права, и вместе со странами Азии делает все для ее формирования.

Лукашенко в конце сентября заявил, что Минск неизменно выступает с мирными инициативами по Украине и считает «конфликт между братскими народами» огромной трагедией, следствием «стратегических интриг и величайшей глупости», прежде всего со стороны западных политиков. По его словам, при желании европейских стран конфликт на Украине можно было бы завершить «за несколько дней».