В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган не обсуждали решение по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане не обсуждали урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Путин и Эрдоган «достаточно долго» общались тет-а-тет. Турецкий телеканал TRT Haber сообщал, что переговоры продлились 1,5 часа. По словам Пескова, турецкий президент позитивно оценил предложение Путина создать еще один газовый хаб в Турции для поставок топлива в Европу, лидеры стран поручили оперативно проработать этот вопрос.

Путин предложил Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб, который может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, в том числе европейские, но и для определения цен. «Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — отметил он.

По мнению российского президента, это позволило бы переместить поток российского газа в Европу из региона Балтийского моря в Черное, заменив утраченные из-за повреждения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» мощности. В Европе на фоне сокращения поставок российского газа начался энергетический кризис, власти стран предупредили жителей о трудной зиме.

Также лидеры обсудили выполнение «зерновой сделки», в рамках которой из украинских портов вывозится заблокированное после начала боевых действий продовольствие. Это стало возможным после подписания соглашений в июле с Турцией и ООН Россией и Украиной по отдельности.