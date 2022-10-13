В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган не обсуждали решение по Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 16:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:54
Депутат Госдумы предложил создать ведомство для продажи пиратских фильмов Технологии и медиа, 16:53
В Крыму решили не вводить в школах удаленку из-за звонков о минировании Общество, 16:48
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
ЦБ допустил возможность продления торгов акциями Meta Инвестиции, 16:43
В «Авито» сообщили о росте спроса на услуги по ремонту на 25% за квартал Недвижимость, 16:42
Власти Херсонской области исключили эвакуацию после обращения Сальдо Политика, 16:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ по Белгороду никто не пострадал Политика, 16:29
Курский губернатор заявил об обстреле приграничных сел со стороны Украины Политика, 16:23
Какие уловки помогут сделать привычные блюда более вкусными Pro, 16:22
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 16:22
Акции «Лензолота» взлетели на 40% после рекомендации по дивидендам Инвестиции, 16:20
Путин проведет пресс-конференцию в Астане Политика, 16:19
Цены на сырьевые активы упали на фоне данных по инфляции в США Инвестиции, 16:14
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган не обсуждали решение по Украине

Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование конфликта на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане не обсуждали урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Путин и Эрдоган «достаточно долго» общались тет-а-тет. Турецкий телеканал TRT Haber сообщал, что переговоры продлились 1,5 часа. По словам Пескова, турецкий президент позитивно оценил предложение Путина создать еще один газовый хаб в Турции для поставок топлива в Европу, лидеры стран поручили оперативно проработать этот вопрос.

Путин предложил Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб, который может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, в том числе европейские, но и для определения цен. «Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — отметил он.

По мнению российского президента, это позволило бы переместить поток российского газа в Европу из региона Балтийского моря в Черное, заменив утраченные из-за повреждения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» мощности. В Европе на фоне сокращения поставок российского газа начался энергетический кризис, власти стран предупредили жителей о трудной зиме.

Также лидеры обсудили выполнение «зерновой сделки», в рамках которой из украинских портов вывозится заблокированное после начала боевых действий продовольствие. Это стало возможным после подписания соглашений в июле с Турцией и ООН Россией и Украиной по отдельности.

Читайте на РБК Pro
Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией Китая
Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют»
В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
О чем не нужно писать в резюме на английском языке
Теги
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Дмитрий Песков переговоры
Материалы по теме
Кремль сообщил об аресте пытавшихся устроить теракт на «Турецком потоке»
Политика
Эрдоган выразил надежду на продолжение зерновой сделки
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продлились 1,5 часа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter