Власти Грузии заявили, что не получали запрос о передаче Саакашвили Киеву

Грузия не получала запроса от украинского суда о передаче бывшего президента республики Михаила Саакашвили для участия в следственных действиях, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в эфире телеканала «Имеди».

«Такого официального запроса не поступало, поэтому наш разговор может быть несколько неуместным, — сказал Брегадзе в ответ на вопрос о передаче Саакашвили в украинский суд для допроса в качестве свидетеля.

По его словам, если запрос будет принят, у грузинской стороны есть законные основания отказать в передаче политика, так как в Грузии в отношении экс-президента ведется уголовное производство.

«Как известно, Саакашвили осужден по двум делам, по остальным трем делам идут судебные процессы. Поэтому теоретически, даже если предположить, что официальный запрос поступит, причина для отказа есть», — объяснил министр.

Ранее адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил ТАСС, что суд в Киеве рассматривает дело по поводу деятельности экс-президента в годы правления Петра Порошенко и вынес постановление о временной передаче Саакашвили для проведения следственных мероприятий.

Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года перед муниципальными выборами и призвал граждан выходить на протесты. Его задержали и отправили в тюрьму, против политика завели дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, в отношении него заведено еще несколько уголовных дел, в том числе производство о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария.

В день задержания экс-президент объявил голодовку, после чего его состояние начало ухудшаться, однако от лечения в тюрьме отказывался. Больше чем через месяц спустя Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу, в мае его перевели в тбилисскую частную клинику Vivamedi.

В конце июля адвокат сообщил, что Саакашвили решил уйти из грузинской политики и основанной им партии «Единое национальное движение». «Его задача, прежде всего, — следить за состоянием здоровья, и если ему когда-нибудь удастся его поправить, то в этом случае он продолжит заниматься политикой не в Грузии, а в Украине», — сказал адвокат.