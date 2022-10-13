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В Минобороны сообщили о завершении учений с ракетными комплексами «Ярс»

Минобороны: в Марий Эл завершаются учения с использованием ракетных комплексов «Ярс»

Ракетные войска стратегического назначения с Йошкар-Олинским ракетным соединением завершают учения с комплексами «Ярс» в Марий Эл, сообщили РБК в Минобороны. В учениях были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

«В ходе учения отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа. Кроме того, ракетные полки, оснащенные ПГРК «Ярс», осваивают новые маршруты боевого патрулирования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе учений для обнаружения диверсионных групп также использовались беспилотные летательные аппараты, в том числе «Элерон», для сопровождения ракетного комплекса «Ярс» применяли машину дистанционного разминирования (МДР) «Листва».

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Принят на вооружение в 2009 году. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

В прошлый раз учения с ракетными комплексами «Ярс» проводились в начале июня в Ивановской области. По данным Минобороны, в учениях участвовали около 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц техники. Военные отрабатывали вывод ракетных комплексов на полевые позиции, совершение марша до 100 км, организацию маскировки и уничтожение условных диверсантов.

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