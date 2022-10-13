В новый пакет помощи Украине от Канады в размере $34 млн войдет зимнее обмундирование

В новый пакет помощи Украине от Канады войдет зимнее обмундирование

Канада направит Украине военную помощь на сумму более 47 млн канадских долларов (34,1 млн долларов США), следует из заявления министра обороны страны Аниты Ананд, опубликованного на сайте правительства.

В новый пакет военной помощи войдут 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели, зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777, специализированные камеры для дронов.

Также Канада выделит около 2 млн канадских долларов (1,4 млн долларов США) на услуги спутниковой связи украинскому правительству и неправительственным организациям, включая объекты критически важную инфраструктуру.

Кроме того, Украина получит 400 тыс. единиц зимней одежды, поставляемой канадскими компаниями, и еще 100 тыс. штук будут получены из запасов вооруженных сил Канады.

С начала военных действий Оттава выделила Киеву несколько партий военной помощи. Так, в середине апреля канадские власти передали Украине несколько гаубиц M-777 и боеприпасы к ним. Переданные гаубицы были взяты из арсенала канадских вооруженных сил, передача вооружения прошла «совместно с американскими союзниками», уточнили в Министерстве национальной обороны страны. Вместе с гаубицами украинским силам передали «значительное количество» боеприпасов для противотанкового гранатомета Carl Gusta.