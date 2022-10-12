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Песков назвал жестом внимания передачу пальто Путина президенту ОАЭ

Песков: передача пальто Путина президенту ОАЭ — это жест внимания

Накидывание пальто на плечи президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна после переговоров — это жест внимания со стороны президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

После переговоров президенты вместе вышли из Константиновского дворца. Путин был в костюме, без верхней одежды, тогда как на шейхе было накинуто черное пальто — такое, какие обычно носит российский президент.

«Здесь определенные жесты внимания, которые полностью отражают обоюдный настрой руководителей», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. При этом представитель Кремля не смог ответить, осталось ли пальто в конечном счете у Нахайяна.

Встреча лидеров двух стран состоялась накануне. Стороны обсудили ситуацию на Украине и соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Нахайян донес до Путина позицию украинской стороны, а Путин рассказал об усилиях по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС. 

Теги
ОАЭ Владимир Путин Дмитрий Песков дипломатия
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