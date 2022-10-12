Песков рассказал, что президент ОАЭ донес до Путина позицию Украины
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге выступил за диалог между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Президент Эмиратов информировал президента России о позиции украинской стороны по ряду вопросов и, собственно, с российской стороны было подчеркнуто, что мы заинтересованы в продолжении посреднических усилий Абу-Даби вот в этих делах», — отметил Песков.
Ранее об этом писало эмиратское агентство новостей WAM.
По его данным, Путин также рассказал своему коллеге о ситуации вокруг Запорожской АЭС и усилиях России по обеспечению ядерной безопасности.
Встреча лидеров двух стран состоялась накануне. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также соглашение ОПЕК+ по сокращению квот добычи нефти. Путин заверил Нахайян, что решение картеля нацелено на стабилизацию энергетического рынка и не направлено против кого-либо.