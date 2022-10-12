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WAM узнало, что глава ОАЭ сообщил Путину о позиции Киева по ряду вопросов

WAM: президент ОАЭ сообщил Путину о позиции Украины по ряду вопросов
ОАЭ подтвердили свою готовность продолжать посредничество. Путин высоко оценил роль страны в обмене заключенными между Россией и Украиной, а также заявил о заинтересованности в продолжении ее посреднических усилий
Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС
Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил президенту России Владимиру Путину о позиции Украины по ряду вопросов. Об этом сообщило эмиратское госагентство новостей WAM, не уточнив о каких вопросах идет речь.

Также Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил обеспокоенность ОАЭ ситуацией вокруг Запорожской АЭС, пишет агентство. Путин, в свою очередь, подробно рассказал об усилиях, предпринятых российской стороной для обеспечения безопасности на объекте.

Путин также высоко оценил роль ОАЭ в обмене заключенными между Россией и Украиной. ОАЭ подтвердили свою готовность продолжать посредничество.

Аль Нахайян также в ходе встречи затронул вопрос о возможности продолжения диалога между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении посреднических усилий ОАЭ, отмечает WAM.

Материал дополняется

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