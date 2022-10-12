WAM узнало, что глава ОАЭ сообщил Путину о позиции Киева по ряду вопросов
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил президенту России Владимиру Путину о позиции Украины по ряду вопросов. Об этом сообщило эмиратское госагентство новостей WAM, не уточнив о каких вопросах идет речь.
Также Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил обеспокоенность ОАЭ ситуацией вокруг Запорожской АЭС, пишет агентство. Путин, в свою очередь, подробно рассказал об усилиях, предпринятых российской стороной для обеспечения безопасности на объекте.
Путин также высоко оценил роль ОАЭ в обмене заключенными между Россией и Украиной. ОАЭ подтвердили свою готовность продолжать посредничество.
Аль Нахайян также в ходе встречи затронул вопрос о возможности продолжения диалога между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении посреднических усилий ОАЭ, отмечает WAM.
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