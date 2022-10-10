Госагентства сообщили о взрывах в небе над Херсоном

Фото: Минобороны РФ

В небе над Херсоном вечером 10 октября произошло не менее десяти взрывов, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Официально эта информация не подтверждена.

Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что большую часть ракет перехватила система ПВО, две упали в районе моста через Днепр.

Источник «РИА Новости» рассказал, что две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне.

В первой половине дня Минобороны России сообщило об успешном нанесении массовых ракетных ударов по целям на территории Украины.

«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорилось в сообщении.

13 в Киевской области;

353 во Львовской области;

766 в Сумской области;

169 в Тернопольской области;

шесть в Хмельницкой области.

По последним данным Службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1307 населенных пунктов Украины, из них:

Погибли 14 человек, ранены 97 человек.

Произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров. Частично нарушено электроснабжение в 15 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Тернопольской областях и в украинской столице.