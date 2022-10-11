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Москва перевыполнила план по вводу недвижимости на 2022 год

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Столица в октябре перевыполнила план по строительству и вводу в эксплуатацию недвижимости. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала 2022 года сдано свыше 9 млн кв. м различного назначения, что превышает запланированный объем более чем на 500 тыс. кв. м. Еще летом в столичном Стройкомплексе ориентировались на годовую цифру в 8,5 млн кв. м, в том числе 4,2 млн кв. м жилой площади.

Из построенного свыше половины приходится на жилье, уточнил Бочкарев. Это почти 4,7 млн кв. м. При этом 4,2 млн кв. м из них возведены за счет инвесторов. Заместитель мэра подчеркнул, что доля инвестиционных проектов в строительстве продолжает оставаться очень высокой (около 87%). Получается, из 9 млн «квадратов» 7,85 млн кв. м возведены за счет девелоперов и частных застройщиков. В жилой застройке цифра приближается к 90%.

На комплексное развитие столичных территорий и формирование удобной городской среды приходится 490 тыс. кв. м. Как сообщил глава Стройкомплекса, с начала года в Москве построен 71 объект социального, образовательного, медицинского, спортивного и культурного назначения.

Сохраняются и темпы инвестиций. Ранее Андрей Бочкарев рассказывал, что за январь–август власти согласовали проекты на возведение недвижимости всех типов объемом в 17,5 млн кв. м. Он добавил, что это свидетельствует о сохранении высокого интереса инвесторов к московскому рынку недвижимости, несмотря на санкции и экономические вызовы. Половина из одобренных площадей приходится на жилье (около 8,3 млн кв. м), а запрос на коммерческие и производственные здания, вопреки санкциям, начал расти. Одобрено 4 млн. кв. м промышленного назначения, 3,5 млн кв. м — офисного, а торговых площадей решено построить 1,8 млн кв. м.

Говоря о перевыполнении плана по недвижимости, Андрей Бочкарев отметил: «Строители, несмотря ни на какие трудности, демонстрируют высокий профессионализм и надежность». Начиная с марта этого года экономика Москвы столкнулась с тем, что вице-мэр назвал «беспрецедентным изменением внешних условий функционирования». Однако строительная отрасль мегаполиса справляется с поставленными задачами, а правительство Москвы совместно с федеральной властью принимает оперативные решения для устойчивости экономики и ее адаптации к изменившимся условиям, а также для поддержки граждан, подчеркнул Бочкарев.

Наибольший объем средств правительства Москвы направляется на развитие транспорта, ИТ и связи, обрабатывающей промышленности, исследований и на расширение строительства, жилищного и социально-культурного. Еще в апреле мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что трехлетняя инвестиционная программа города по строительству будет сохранена в полном объеме.

Теги
Москва Недвижимость Строительство жилищное строительство
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