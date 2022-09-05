Москва одобрила строительство 17,5 млн кв. м недвижимости с начала года

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Кремль заявил, что со сменой премьера отношения с Британией не улучшатся Политика, 12:52
Как выглядит место взрыва у российского посольства в Афганистане. Видео Политика, 12:49
Игра в ресурсы: акции каких компаний включить в нефтегазовый портфель Pro, 12:45
Трое туристов, пропавших на вулкане на Камчатке, вышли на связь Общество, 12:45
В Минфине признали невозможность обойтись без криптоплатежей за границу Крипто, 12:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:36
Предвзятое отношение: почему людям с инвалидностью трудно найти работу Партнерский проект, 12:35
Виноваты «сумасшедшие кондиционеры». Причины вылета Медведева с US Open Спорт, 12:30
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кремль связал протесты в Европе с абсурдными решениями властей Политика, 12:23
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:19
Песков назвал терактом взрыв у посольства России в Кабуле Политика, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:13
Почему штаф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 12:12
Песков назвал условие для возобновления работы «Северного потока» Политика, 12:10
Город ,  

Москва одобрила строительство 17,5 млн кв. м недвижимости с начала года

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Несмотря на санкции и экономические трудности, инвесторы не утратили интерес к проектам в Москве. Помимо уже реализуемых проектов согласовываются новые — за январь–август 2022 года в столице одобрено строительство 17,5 млн кв. м недвижимости всех типов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Почти половина одобренных строительных проектов по площади приходится на жилье. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что это около 8,3 млн кв. м. Однако, по ее словам, помимо жилья вырос запрос и на реализацию проектов коммерческой недвижимости. Москва одобрила строительство почти 4 млн кв. м площадей промышленного назначения. Офисных сооружений с начала года разрешено построить свыше 3,5 млн кв. м, а проекты торговых объектов в столице одобрены общим объемом почти 1,8 млн кв. м. Анастасия Пятова напомнила, что за этот год в Москве проведено 28 заседаний градостроительно-земельной комиссии города, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин.

Бочкарев сообщил об опережении графика по вводу недвижимости в Москве
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Заместитель мэра Андрей Бочкарев подчеркнул, что повышенный интерес инвесторов к девелоперским проектам в Москве связан с их высокой маржинальностью и тем курсом градостроительной политики, которую проводит Строительный комплекс московского правительства. Он пояснил, что, помимо федеральных мер поддержки, у города есть свой комплекс решений, которые стимулируют бизнес в целом и строительную отрасль в частности.

Ранее глава Стройкомплекса приводил данные об инвестиционной привлекательности различных столичных территорий. Наибольший интерес инвесторы проявляют к Троицкому и Новомосковскому округам (ТиНАО) города, превратив их, по сути, в драйверы экономического развития Москвы. За десять лет в развитие Новой Москвы вложено 2,4 трлн руб. внебюджетных средств (и еще 600 млн руб. из бюджета города). А к 2035 году, по предварительным прогнозам, объем инвестиций в ТиНАО вырастет до 7 трлн руб. Одного только жилья на территории округа возведено свыше 20 млн кв. м.

Бочкарев ранее также сообщал об опережении графика по вводу в строй столичной недвижимости. С начала года в эксплуатацию поступило более 4,75 млн кв. м различного назначения. Их них свыше 2,5 млн кв. м — это жилье. Более 350 тыс. введенной в строй площади — коммерческая недвижимость, в том числе производственные объекты, гостиницы и административно-деловые здания. До конца 2022 года власти Москвы планируют ввести в строй 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,5 млн кв. м жилья.

Теги
градостроительство Андрей Бочкарев Москва
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter