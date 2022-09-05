Москва одобрила строительство 17,5 млн кв. м недвижимости с начала года

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Несмотря на санкции и экономические трудности, инвесторы не утратили интерес к проектам в Москве. Помимо уже реализуемых проектов согласовываются новые — за январь–август 2022 года в столице одобрено строительство 17,5 млн кв. м недвижимости всех типов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Почти половина одобренных строительных проектов по площади приходится на жилье. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что это около 8,3 млн кв. м. Однако, по ее словам, помимо жилья вырос запрос и на реализацию проектов коммерческой недвижимости. Москва одобрила строительство почти 4 млн кв. м площадей промышленного назначения. Офисных сооружений с начала года разрешено построить свыше 3,5 млн кв. м, а проекты торговых объектов в столице одобрены общим объемом почти 1,8 млн кв. м. Анастасия Пятова напомнила, что за этот год в Москве проведено 28 заседаний градостроительно-земельной комиссии города, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин.

Заместитель мэра Андрей Бочкарев подчеркнул, что повышенный интерес инвесторов к девелоперским проектам в Москве связан с их высокой маржинальностью и тем курсом градостроительной политики, которую проводит Строительный комплекс московского правительства. Он пояснил, что, помимо федеральных мер поддержки, у города есть свой комплекс решений, которые стимулируют бизнес в целом и строительную отрасль в частности.

Ранее глава Стройкомплекса приводил данные об инвестиционной привлекательности различных столичных территорий. Наибольший интерес инвесторы проявляют к Троицкому и Новомосковскому округам (ТиНАО) города, превратив их, по сути, в драйверы экономического развития Москвы. За десять лет в развитие Новой Москвы вложено 2,4 трлн руб. внебюджетных средств (и еще 600 млн руб. из бюджета города). А к 2035 году, по предварительным прогнозам, объем инвестиций в ТиНАО вырастет до 7 трлн руб. Одного только жилья на территории округа возведено свыше 20 млн кв. м.

Бочкарев ранее также сообщал об опережении графика по вводу в строй столичной недвижимости. С начала года в эксплуатацию поступило более 4,75 млн кв. м различного назначения. Их них свыше 2,5 млн кв. м — это жилье. Более 350 тыс. введенной в строй площади — коммерческая недвижимость, в том числе производственные объекты, гостиницы и административно-деловые здания. До конца 2022 года власти Москвы планируют ввести в строй 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,5 млн кв. м жилья.