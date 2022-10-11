Все ненецкие оленеводы получат бронь от частичной мобилизации

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Оленеводы из Ненецкой автономной области (НАО) получат бронь от частичной мобилизации, приводятся в сообщении администрации области во «ВКонтакте» слова губернатора региона Юрия Бездудного.

«Бронь от мобилизации будет предоставлена всем оленеводам», — подчеркнул глава региона.

По словам Бездудного, оленеводство — жизненно важная отрасль ненецкой экономики. «Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность НАО», — подчеркнул он.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Власти заявили, что мобилизовать собираются 300 тыс. человек, которые ранее проходили службу в ВС и имеют боевой опыт. Они будут направлены в зону проведения специальной военной операции.

При этом сам Путин заявил о «бестолковщине» при проведении мобилизации. По его словам, это «хороший повод», чтобы «разобраться с этими вопросами». Президент заявил, что главам регионов необходимо обновить базы тех, кто находится в запасе, и сформировать предложения о том, как «по-современному» должна быть организована эта работа в будущем.