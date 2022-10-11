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В России на 246,1% увеличилось число госпитализаций с COVID-19

В России число госпитализаций с COVID-19 увеличилось на 246,1%, до 2506 человек
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За прошедшие сутки госпитализированы 2506 человек с коронавирусом, на 246,1% больше по сравнению с 10 октября, следует из данных оперативного штаба. Накануне сообщалось о 724 госпитализированных пациентах.

Всего за прошедшие сутки выявили 13 970 новых заболевших по сравнению с 15 661 заболевшими днем ранее; умерли 109 человек. Сообщается также о 31 509 выздоровевших.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, после того как власти отменили все коронавирусные ограничения. Так, 1 августа врачи выявили 10,8 тыс. новых пациентов, а 1 сентября федеральный оперштаб сообщил о 49,7 тыс. новых заболевших. Спустя две недели, 16 сентября, было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки.

Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания. В начале октября глава ведомства Анна Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
коронавирус госпитализация COVID-19 оперативный штаб статистика
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