Банк «Открытие» сообщил о DDoS-атаке на свои сервисы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сервисы банка «Открытие» днем 10 октября подверглись кибератаке, говорится в телеграм-канале организации.

«Сегодня мы зафиксировали кибератаку, из-за которой наши сервисы дистанционного обслуживания могут работать медленнее, чем обычно», — сообщили в банке.

Специалисты банка уже решают проблему, заверили в пресс-службе. Там пообещали уведомить пользователей, когда работу сервисов восстановят. С какими конкретно проблемами столкнулись клиенты, в банке не уточнили.

В социальных сетях на страницах банка клиенты жалуются на невозможность зайти в личный кабинет и на сбои в работе мобильных приложений. Некоторые пользователи сообщают, что у них не работает сайт. Однако на момент публикации материала сайт работал нормально.

В начале июля сбой произошел в работе банка «Тинькофф». Клиенты организации жаловались на сложности с переводом средств между своими счетами и на карты других людей. Часть пользователей столкнулась с проблемами при получении входящего перевода с карты стороннего банка.