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«Сбер» объяснил сбой в работе онлайн-банка для клиентов за рубежом

Сбербанк объяснил техническим обслуживанием ограничения работы онлайн-банка за рубежом
Технические работы, из-за которых часть пользователей Сбербанка за границей могут испытывать сложности с онлайн-сервисами, будут закончены в ближайшее время, пообещали в банке
Сбербанк SBER ₽105,87 -2,19% Купить
Фото: Daniel Gonzalez Acuna / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Gonzalez Acuna / dpa / Global Look Press

Находящиеся за границей клиенты Сбербанка могут столкнуться с ограничениями при работе онлайн-сервисов банка, сообщила РБК пресс-служба «Сбера». Сложности связаны с проведением технических работ, которые будут завершены «в ближайшее время», уточнили в банке.

«Сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме. Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании Сбербанк Онлайн из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время», — говорится в ответе банка на запрос РБК.

Ранее пользователи Сбербанка в сети начали жаловаться на недоступность онлайн-сервисов банка, особенно из-за рубежа. По данным сайта DownRadar, жалобы стали поступать с 12:00 мск. Сообщения о сложностях поступили из Юрмалы, Еревана, Стамбула, Каира, Тбилиси, Бишкека, Ташкента, Анталии.

В то же время среди пожаловавших есть также клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Предыдущий сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел 21 июля. Тогда при попытке войти в приложение «Сбера» некоторые пользователи получали уведомление: «Эта сеть небезопасна. Пожалуйста, подключитесь к другой сети — мобильной или Wi-Fi».

До этого массовый сбой в работе приложений Сбербанка произошел в конце февраля, после того как США ввели против него санкции. Пользователи не могли войти в приложение и перевести деньги.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Сбербанк сбой технические работы
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