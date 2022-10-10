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Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике (ЛНР), попытки пресекли российские военные, говорится в сводке Минобороны.

«На краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородок к северо-западу от Северодонецка», — говорится в сообщении.

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Жеребец — левый приток Северского Донца, протекает по территории современных Луганской и Донецкой народных республик, к северо-западу от Северодонецка.

Минобороны также сообщило об атаках украинских сил на купянском направлении, где ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались наступать в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка в Харьковской области, а также Куземовка в ЛНР.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.

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Утром 10 октября власти Херсонской области также сообщали о попытках украинских подразделений вести наступление и наносить удары по региону. Заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов сообщил в телеграм-канале, что все удары ВСУ удалось отразить, ситуация в регионе остается стабильной, в Херсоне паники нет.

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спецоперация Минобороны ЛНР река ВСУ атака боевые действия
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