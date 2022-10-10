В Херсонской области сообщили об отражении ударов по региону
Все удары ВСУ по территории Херсонской области удалось отразить, ситуация в регионе остается стабильной, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.
«Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет», — написал он.
Слухи об эвакуации жителей Херсонской области не соответствуют действительности, сообщила администрация Каховского района в телеграм-канале.
«По всей Херсонской области Российской Федерации ползут слухи об эвакуации. Якобы детей вывозят в срочном порядке, предприятия и организации готовят по спискам на выезд, а пенсии уже якобы платить перестали, так как регион якобы сдают. Это только слухи, раздуваемые паникерами», — сказали в администрации.
Там добавили, что детей из Херсонской области отправляли на отдых в Крым и другие российские регионы в течение всего лета.
Пенсии жителям региона продолжают выплачивать, за исключением единичных случаев, однако в таких ситуациях стараются разобраться в кратчайшие сроки, отметили в районной администрации.
Ранее, 8 октября, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и других регионов России выразили готовность организовать отдых для детей и взрослых из Херсонской и Запорожской областей. Каждый из регионов собирался принять до 10 тыс. человек. Поехать на отдых могли все желающие из числа пожилых, а также дети с родителями.
Российские военные заявили о контроле над Херсонской областью в середине марта. В конце сентября ее включили в состав России по итогам референдума, который провели на подконтрольной российским войскам части региона. Президент России Владимир Путин подписал утром 5 октября ратификации договоров о принятии в состав страны Херсонской области вместе с ДНР, ЛНР и Запорожской областью.
В начале октября Стремоусов сообщил, что украинские войска заняли ряд прифронтовых сел из серой зоны со стороны криворожского направления, а со стороны николаевского направления все попытки наступления на подступах к региону получают отпор. Дальше украинские силы не продвигаются, они «застопорились»: их «разбивают с помощью артиллерии и военно-космических сил», говорил чиновник. Утром 9 октября он заявил, что наступление украинских сил в Херсонской области захлебнулось.