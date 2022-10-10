Главы МИД Турции и Украины обсудили ракетные удары

Мевлют Чавушоглу (Фото: ZUMA / Global Look Press)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили российские удары по украинским объектам инфраструктуры, пишет Haberturk.

Издание уточняет со ссылкой на дипломатические источники, что министры обменялись мнениями о последних событиях.

О взрывах в Киеве, Тернополе, Харькове, Житомире и других городах Украины стало известно утром в понедельник. Власти городов сообщали, что были повреждены объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической. В ряде городов прекратилась подача электроэнергии, «Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях с электричеством в населенных пунктах.

Позже президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Россия нанесла удары оружием морского, воздушного и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи.

Президент пояснил, что Киев «уже давно использует террористические методы», обстреливал Донбасс и Запорожскую АЭС. Кроме того, украинские силы совершили три попытки терактов в отношении Курской АЭС и попытку подрыва одного из участков «Турецкого потока», подчеркнул Путин.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — заключил Путин.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, вслед за этим загорелись семь топливных цистерн следовавшего по мосту состава. В результате обрушились два пролета автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь. Погибли, по данным СК, три человека. По факту взрыва возбудили дело о теракте, Путин на совещании с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным назвал исполнителями и заказчиками спецслужбы Украины.