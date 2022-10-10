Замглавы администрации Херсона Стремоусов заявил о взятии в плен украинских разведчиков

Стремоусов сообщил о взятии в плен двух украинских разведчиков

Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен на Андреевском направлении, сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — написал Стремоусов.

Он также рассказал, что украинские военные попытались с помощью тактических групп при поддержке танков «прорваться в стык» российских подразделений в направлении Борозенское, однако, «получив отпор», отступили на исходные позиции и потеряли три танка и пять боевых машин пехоты.

Накануне, 9 октября, Минобороны России сообщило, что украинские военные предприняли попытки наступления на андреевском направлении — атаки производили две мотопехотные роты ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области.

Помимо этого, наступление велось на купянском направлении в Харьковской области, в Луганской народной республики, а также на запорожском направлении в Донецкой народной республике, добавили в военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что попытки все прорыва обороны были отражены.