Экс-госсекретарь США счел безрассудными слова Байдена о ядерной войне

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Сколько потеряли западные компании из-за ухода из России. Инфографика Экономика, 00:30
Медведев заявил о наличии «стандартного раздолбайства» при мобилизации Политика, 00:29
В США исключили связь полета «Посейдона» с ЧП на «Северных потоках» Политика, 00:24
Болтон назвал Путина «законной целью» в случае применения ядерного оружия Политика, 00:23
Восстановились ли вы после коронавирусной инфекции. Экспресс-тест РБК и Stada, 00:15
Медведев призвал к «прямому уничтожению террористов» из-за удара по мосту Политика, 00:14
Президент Австрии переизбрался на новый срок Политика, 00:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Экс-госсекретарь США счел безрассудными слова Байдена о ядерной войне Политика, 00:07
Какие последствия для полуострова будет иметь взрыв на Крымском мосту Общество, 00:00
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 09 окт, 23:28
Маск предупредил о всемирной катастрофе, вспомнив притчу о золотой рыбке Политика, 09 окт, 23:01
Минтранс назвал число пассажиров паромной переправы в Керченском проливе Общество, 09 окт, 22:56
В Белоруссии заявили о «давлении» на границе со стороны Украины Политика, 09 окт, 22:33
По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов Общество, 09 окт, 22:21
Политика ,  
0 

Экс-госсекретарь США счел безрассудными слова Байдена о ядерной войне

Экс-госсекретарь США Помпео счел безрассудными слова Байдена об угрозе ядерной войны

Высказывания президента США Джо Байдена об угрозе применения ядерного оружия безрассудны и являются одним из серьезнейших провалов во внешней политике, заявил бывший госсекретарь США Майкл Помпео, работавший во время правления Дональда Трампа, в интервью телеканалу FoxNews.

«Во-первых, эти комментарии были безрассудными. Я думаю, что еще более важно, что они демонстрируют, возможно, один из величайших провалов внешней политики за последние десятилетия, который заключался в неспособности сдерживать [президента России. — РБК] Владимира Путина таким же образом, как это делала администрация Трампа в течение четырех лет», — сказал Помпео.

По его мнению, когда Байден случайно заводит разговор о возможном «Армагеддоне», это представляется «ужасным риском для американского народа», если президент действительно считает, что ему нужно серьезно поговорить об этом с гражданами.

Ранее Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия. Он отметил, что это может произойти, если «ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается».

Американский президент также указал, что «довольно хорошо» знает Путина и подчеркнул, что тот «не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия». По мнению Байдена, применение ядерного оружия «не может не закончиться Армагеддоном». Позже в Белом доме подчеркнули, что слова главы государства не были основаны на каких-либо новых данных разведки.

21 сентября во время своего обращения российский президент обвинил США и Великобританию в «ядерном шантаже» и отметил, что Россия тоже обладает ядерным оружием. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro
Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют»
Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев

Теги
Майк Помпео Джо Байден ядерная война
Материалы по теме
Маск заявил о стремительном росте риска ядерной войны
Политика
США заявили, что не имеют данных о подготовке Россией ядерного оружия
Политика
В МИДе заявили о росте активности ядерных сил западных стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter