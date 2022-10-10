Экс-госсекретарь США счел безрассудными слова Байдена о ядерной войне

Высказывания президента США Джо Байдена об угрозе применения ядерного оружия безрассудны и являются одним из серьезнейших провалов во внешней политике, заявил бывший госсекретарь США Майкл Помпео, работавший во время правления Дональда Трампа, в интервью телеканалу FoxNews.

«Во-первых, эти комментарии были безрассудными. Я думаю, что еще более важно, что они демонстрируют, возможно, один из величайших провалов внешней политики за последние десятилетия, который заключался в неспособности сдерживать [президента России. — РБК] Владимира Путина таким же образом, как это делала администрация Трампа в течение четырех лет», — сказал Помпео.

По его мнению, когда Байден случайно заводит разговор о возможном «Армагеддоне», это представляется «ужасным риском для американского народа», если президент действительно считает, что ему нужно серьезно поговорить об этом с гражданами.

Ранее Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия. Он отметил, что это может произойти, если «ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается».

Американский президент также указал, что «довольно хорошо» знает Путина и подчеркнул, что тот «не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия». По мнению Байдена, применение ядерного оружия «не может не закончиться Армагеддоном». Позже в Белом доме подчеркнули, что слова главы государства не были основаны на каких-либо новых данных разведки.

21 сентября во время своего обращения российский президент обвинил США и Великобританию в «ядерном шантаже» и отметил, что Россия тоже обладает ядерным оружием. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — сказал Путин.