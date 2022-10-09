ВСУ нанесли удар из HIMARS по временному пункту размещения граждан в ЛНР

Фото: U.S. Marines / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

ВС Украины нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по городу Старобельску в ЛНР, в результате чего был поврежден пункт временного размещения граждан. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские вооруженные формирования запустили одну ракету из HIMARS в 1:35.

«В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города. Информация о пострадавших не поступала, повреждения уточняются», — отметили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Накануне министерство государственной безопасности ЛНР сообщило, что в регионе пресекли деятельность «диверсионно-разведывательной группы ВСУ», готовившей подрывы объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детских садов.

До этого, 6 октября, эвакуировали социальные и медицинские учреждения в населенных пунктах Кременная и Сватово в ЛНР. Представитель республики Родион Мирошник отметил, что достоверная информация об обстановке в этом районе «поступает с большим скрипом и дозированно».

Он заверил, что вся территория региона контролируется силами России, однако в лесах есть много украинских диверсионных групп, «часть — с фотоаппаратом вместо вооружения».