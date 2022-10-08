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В ЛНР задержали диверсантов ВСУ, готовивших взрывы детсадов

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Луганской народной республике пресекли деятельность «диверсионно-разведывательной группы ВСУ», которая готовила подрывы объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детских садов, сообщает министерство государственной безопасности региона.

«Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов Республики. <...> В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало видео с признанием одного из задержанных. «Мы должны были заминировать мост <...> и пару объектов, которые указаны были. Как я понял потом, это были детские садики», — сказал он, отметив, что подрывать должна была другая группа, а всех участников организации он не знает.

В конце сентября ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в попытке совершения диверсии на железной дороге в Свердловской области. Как рассказал РБК источник в правоохранительных органах области, местных житель 1993 года рождения установил «перемычку между двумя рельсовыми нитями в виде скрутки из алюминиевой проволоки» на перегоне Реж — Стриганово Свердловской железной дороги. Из-за этого подвижной состав мог сойти с пути, однако работники железной дороги обнаружили вмешательство и устранили его, сообщил собеседник.

Теги
ЛНР диверсионная группа ВСУ предотвращение терактов
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