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Война в Сирии ,  
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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США и западной коалиции в Сирии подверглась ракетному обстрелу, результате удара никто не пострадал. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США по Ближнему Востоку и Северной Африке (СЕНТКОМ).

«Ракета не попала внутрь комплекса. Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен, также не были повреждены ни объекты, ни оборудование», — говорится в документе.

Силы Центрального командования начали расследование происшествия.

Ранее 7 октября США сообщили о ликвидации в Сирии одного из лидеров «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) Абу-Хашим аль-Умави. По данным командования, аль-Умави занимался вербовкой боевиков и поставкой им оружия. Вместе с ним были ликвидированы еще два террориста.

Теги
США Сирия военная база Пентагон
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