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В Пентагоне заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ в Сирии

Американские военные нанесли удар с воздуха по позициям «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) на северо-востоке Сирии, в ходе которого был убит один из лидеров боевиков Абу-Хашим аль-Умави, сообщается в Twitter-аккаунте Центрального командования Вооруженных сил США (Centcom).

По данным командования, аль-Умави занимался вербовкой боевиков и поставкой им оружия. Вместе с ним были ликвидированы еще два террориста.

Ни один американский военный не пострадал, среди мирных жителей также нет жертв, заявили в Centcom.

Пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер уточнил, что операция по ликвидации боевиков прошла недалеко от города Эль-Камышлы на границе с Турцией.

В феврале президент США Джо Байден рассказал, что в результате спецоперации американских военных на северо-западе Сирии был уничтожен один из главарей ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. В американской администрации сообщили, что боевик совершил самоподрыв, убив также нескольких членов своей семьи.

Теги
Пентагон Сирия Исламское государство
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