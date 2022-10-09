Житель Москвы обстрелял патрульный автомобиль и ранил полицейского

На западе Москвы мужчина несколько раз выстрелил в патрульный автомобиль и ранил полицейского, при задержании ранение получил и сам стрелявший, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ночь на 9 октября в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Ярцевской улице. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по району Кунцево и обнаружили мужчину «в неадекватном состоянии». Тот открыл стрельбу по патрульной машине, в результате сотрудник полиции получил ранения ног. Сотрудник ППС применил табельное оружие, ранив нападавшего.

По предварительным данным, стрелявший оказался 54-летним местным жителем, у него было изъято ружье. Начата проверка.

В конце сентября стрельба произошла около клуба «16 тонн» в центре Москвы. Мужчина ранил сотрудника частного охранного предприятия в ногу и скрылся. Стрельбе предшествовал конфликт с охраной, писал РБК. По словам источника «РИА Новости» в экстренных службах, стрельба велась из травматического оружия, а ранение получил один из посетителей клуба. Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что конфликт возник между пьяным посетителем заведения и охранником.