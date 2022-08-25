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Семь человек пострадали при драке со стрельбой на севере Москвы

В Хорошевском районе на севере Москвы произошла драка со стрельбой, в результате пострадали семь человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по столице.

Инцидент произошел на 2-й Магистральной улице около 21:30 24 августа. В потасовке участвовали более десяти мужчин. В полиции полагают, что между ними возник бытовой конфликт, который затем перерос в драку. В результате один из участников начал стрелять. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник пишет, что в потасовке участвовали как минимум 50 человек.

В Подмосковье произошла массовая драка
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Фото:АГН «Москва»

Полицейские задержали более десяти участников драки и доставили в отделение для разбирательства. Семь пострадавших госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Причины бытового конфликта пока не известны. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В начале августа массовая драка со стрельбой произошла в городе Мурино Ленинградской области. Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД, один из участников использовал пневматическое ружье, в результате пострадал 26-летний мужчина. Источник «Известий» уточнял, что это тренер по ММА Руслан Булгучев; а Telegram-канал Mash писал, что в конфликте участвовали бойцы ММА, блогеры Артем Тарасов и Никита Солонин. Драка началась из-за конфликта блогеров с их бывшим другом рэпером D.Masta, причем все участники ранее устраивали потасовки.

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