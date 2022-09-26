Около клуба «16 тонн» в центре Москвы произошла стрельба

Возле клуба «16 тонн» в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, ранив одного человека. Стрелку удалось скрыться, его разыскивают

Фото: Михаил Грушин / ТАСС

Возле клуба «16 тонн» в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранив охранника заведения. Об этом сообщил РБК источник в территориальном отделе полиции.

Стрельба произошла в результате конфликта с частной охраной. «Мужчина ранил сотрудника частного охранного предприятия в ногу и скрылся, ведутся поиски», — сообщил собеседник РБК.

РБК обратился за комментариями в администрацию клуба «16 тонн» и пресс-службу столичного ГУ МВД.

Об инциденте со стрельбой возле клуба «16 тонн» также сообщили со ссылкой на источники «РИА Новости» и ТАСС.

По словам источника агентства «РИА Новости» в экстренных службах столицы, ранение в результате стрельбы из травматического оружия получил один из посетителей клуба. По его словам, пострадавший госпитализирован в больницу. Обстоятельства прошествия и личности участников конфликта выясняются. Другой источник агентства в правоохранительных органах говорил, что конфликт возник между пьяным посетителем заведения и охранником.

ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что неизвестный мужчина сделал несколько выстрелов, а затем скрылся, сейчас ведется поиск подозреваемого.

Клуб «16 тонн» находится на улице Пресненский Вал, дом 6, стр. 1, рядом со станцией метро «Улица 1905 года». Заведение работает с 11 утра и до 6 утра следующего дня.