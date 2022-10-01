На севере Москвы загорелся хостел

В хостеле на северо-востоке Москвы произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.

По данным ведомства, спасателей вызвали по адресу Ярославская улица 10к5. Заявка поступила в 19:16, а в 19:55 пожар полностью потушили, уточнили в МЧС. Площадь возгорания составила 15 кв.м.

Там сообщили, что погибших и пострадавших не было, люди смогли самостоятельно покинуть здание.

ТАСС писал со ссылкой на экстренные службы, что часть людей оказалась заблокирована внутри, но пока эта информация не подтвердилась.

Агентства уточняли, что пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного здания.

Телеграм-канал «Москвач» опубликовал видео, на котором, по его данным, снят пожар. Видео прислано подписчиком, сказано в описании. На кадрах виден сильный огонь, вырывающийся из окна здания. На заднем плане человек говорит, что их «общага горит» и что пожар на четвертом этаже.

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